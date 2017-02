America’s Cup: Team New Zealand “radelt” seinen Cupper – Olympia-Bronze Rad-Sprinter verpflichtet

Das erste Video vom Team New Zealand bei der Arbeit auf den Rädern. Ein Super-Sprinter gibt den Ton an. Ex Skipper Dean Barker äußert Zweifel an der Effektivität.

Sie meinen es wirklich ernst. Nachdem erste Berichte von den radelnden Kiwis auf ihrem neuen AC50 Cupper erschienen sind, hat das neuseeländische Fernsehen TVNZ einen Tag vor der offiziellen Taufe nun einen ersten Clip der Segler in Aktion veröffentlicht.

Darauf ist zu sehen, wie vier der sechs Crewmitglieder auf Rad-Rahmen sitzen und vor der Halse kräftig in die Pedale treten. Beim Manöver sprinten zwei der Grinder auf die neue Seite, die anderen beiden geben weiter Gas.

Rad-Profi verpflichtet

Die Neuseeländer setzen voll auf diese Technik, die sie bisher auf ihrem Trainingsboot nicht gezeigt haben. Dazu passt auch die Verpflichtung des Rad-Sprinters Simon van Velthooven, der 2012 in der olympischen Keirin Disziplin die Bronze-Medaille gewonnen hat.

Es ist schwer zu sagen, ob die Konkurrenz von diesem Schritt überrascht worden ist. Sie hat schon früh auf Armkraft gesetzt. So verpflichtete Artemis den schwedischen Kanu-Weltmeister und Olympia Fünften 2012 Anders Gustafsson als Grinder. Und Softbank Team Japan hat den Ruderer Yuki Kasatani in seinen Reihen.

Ex Team New Zealand Skipper Dean Barker, der nun das japanische Boot steuert, hat gegenüber dem Kiwi-Sender Radio Sport gesagt: Alle Teams hätten sich mit dieser naheliegenden Energie-Bereitstellung beschäftigt, auch Oracle. “Auf dem Rad erzeugt man deutlich mehr Kraft.” Außerdem gebe es den Vorteil, dass die Grinder freie Hände haben und möglicherweise Bedienelemente vom Trimmer oder Steuermann übernehmen können. “Wir haben diese Option berechnet und sie schließlich verworfen.”

Risiko-Strategie

Die Vorteile scheinen nicht so offensichtlich zu sein, denn bisher hat kein anderes Team diesen Weg eingeschlagen. Auch das Oracle Team USA Boot, das gestern getauft wurde, weist die klassischen Arm-Grinder auf. Möglicherweise gehen die Franzosen in die gleiche Richtung. Skipper Franck Cammas hat schon Erfahrung mit diesem Grinder-Antrieb.

Die Neuseeländer müssen einen großen Rssourcen- und Trainingsrückstand aufholen und sich deshalb strategisch in eine extreme Richtung entwickeln. Eine Situation, die sie gewohnt sind.

1987 überraschten sie die Konkurrenz mit dem ersten Plastik-Rumpf und wurden nur vom späteren Sieger Dennis Conner in die Schranken verwiesen. 1992 entwickelten half ein heiß diskutierter Bugspriet bis ins Finale. Es ging verloren, nachdem er verboten worden war.

Für die Cup-Verteidigung 2003 gegen Alinghi entwickelten die Kiwis den “HULA” (Hull Appendage), eine Halbschale unter dem hinteren Teil des Rumpfes, der regeltechnisch als Anhang bewertet werden sollte. Aber er hatte nicht den gewünschten Effekt, nachdem die Regelwächter einen größeren Abstand zum Rumpf vorschrieben.

Die Entwicklung des Foilings dagegen hätte 2013 dagegen fast den Sieg gebracht. Welche Auswirkung das Grinder-Radeln hat, kann noch nicht abgeschätzt werden. Sicher ist, dass das Gebiet der Energie-Bereitstellung bei diesem Cup eine entscheidende Rolle spielen wird.