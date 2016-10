Drachen: Faszination Drachen-Segeln – Glitschen auf der Welle und Saisonabschluss

Schwer zu glauben, dass man mit einem Drachen surfen kann. Aber das Video scheint es zu beweisen. Die Ausstrahlung des Oldtimers zeigt sich auch am Gardasee oder beim Saisonabschluss auf der Alster.

Drachen sind mit ihren eher 1,7 Tonnen Gewicht ja eher schwerfällige Boote. Und die runde Rumpfform des Langkielers ist nicht gerade dafür ausgelegt, damit das Schiff über sich hinauswächst, also konstruktionsbedingte Rumpfgeschwindigkeit überschreitet.

Aber wenn die Welle entsprechend hoch ist, kommt dann eben doch auch in einen vermeintlich schwerfälligen Drachen jede Menge Leben, wie das Video zeigt.

Ähnliche Bewegungen lassen sich auf den Bildern vom Hans-Detmar-Wagner-Cup vermuten, wo die Flotte mit den besten Segeltagen der gesamten Saison belohnt wurde. Der Gardasee macht es eben immer wieder möglich. Und mit Hendrik Witzmann, Theis Palm und Markus Koy dominierte ein Team, das 2016 zu den Aufsteigern der Klasse gehört.

Ergebnisse Hans-Detmar-Wagner-Cup 2016

Auch unsereins war zum Schluss noch mal auf der Alster unterwegs, bevor die Schiffe für den viel zu langen Winter eingemottet werden. Beim Eberhard Brinckmann Gedächtnispreis stach für uns ein Erlebnis heraus.

Erstes Rennen, ordentlicher Top-drei-Zieleinlauf, wir rollen die Fock ein, Dirk zündet sich schon eine Selbstgedrehte an. Aber die Kollegen, die an uns vorbeisegeln gucken alle noch so verkrampft. Kein Lächeln, kein lockerer Spruch – dann schnallen auch wir es. Der Zieleinlauf galt nur für die früher gestarteten Holzdrachen. Schnell wieder Schoten dicht und ärgern, ärgern….

So richtig rund will es danach nicht mehr laufen. Wir kommen erst am Sonntag in Schwung. Aber Tobi Brinkmann mit Taktiker Michael Koch und Tim Tröber sind an diesem Wochenende ohnehin wohl kaum zu schlagen

Ergebnisse Erhard Brinckman-Gedächtnispreis 2016