J/70 Worlds: Starker Auftakt nach zwei Wartetagen – heute erste Gold- und Silver-Fleet-Rennen

Einhundertzweiundsechzig J/70 Crews im Mistral vor der Costa Smeralda. Amerikaner und Italiener an der Spitze, beste Deutsche das MSC Nachwuchsteam mit Magnus Simon am Steuer auf Platz 21.

Aus 24 Ländern sind die Crews ins mondäne Porto Cervo auf Sardinien mit ihren Booten gereist… und mussten wegen Starkwind erstmal zwei Tage warten. Zur Unterhaltung wurde in dieser Zeit ein handfester „Kiel-Doping“-Skandal geboten (SR-Bericht vor Ort) und fleißig im Sandkasten gespielt (SR-Bericht).

Gestern ging es dann in beeindruckend großen Feldern bei 12 – 20 Knoten Windstärke erstmals aufs Wasser. Die in drei Gruppen aufgeteilte Armada aus 162 J/70-Booten zeigte in jeder Hinsicht Weltklasse-Leistungen – sportlich wie visuell. Wenn 55 J/70 bei Mistral nach dem Start zur ersten Luvtonne heizen, kocht das Wasser… (siehe auch Time Laps Drohnen Video von Quantum Sails).

Drei Wettfahrten wurden gesegelt. Mit den Tagesrängen 1/3/1 überrnahm Peter Duncan USA (Taktik Judd Smith) die Führung vor Claudia Rossi ITA (1/4/1), Franco Rosserio ITA folgt auf Rang 3. Beste Deutsche das MSC Nachwuchsteam mit Magnus Simon am Steuer auf Platz 21.

Heute werden die ersten Gold- und Silver-Fleet-Rennen ausgefochten. Bei deutlich weniger Wind…

Resultate