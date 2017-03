Jugendsegeln: Russell Coutts zeigt Open-Bic-Foiler – Die coole Seite des Segelns für Kids

Die O’pen BIC-Klasse steht wie kaum eine andere für eine moderne Interpretation des Segelsports. Da passt es gut ins Bild, dass die ersten Schiffchen mit Tragflächen gesichtet wurden.

Seit 2013 ist der O’pen BIC als DSV Jugendklassse anerkannt und wird von manchen immer noch als Gefahr für die Etablierten gesehen. Aber das aktuell mit 3186 Euro gehandelte 2,74 Meter kurze Polyethylen-Schiffchen trifft für viele besonders gut den Zeitgeist, mit dem man Jugendliche zum Segeln und weg von der Playstation bringen kann.

Die Klasse lockt bei ihren Veranstaltungen mit alternativen Angeboten neben dem reinen Regattasegeln. Es werden schon mal Rallyes veranstaltet oder die schönsten Kenterungen prämiert.

Das passt es gut ins Konzept, dass Russell Coutts gerade per Facebook Bilder von einem O’pen BIC auf Tragflächen verbreitet. “Vielleicht bald in Bermuda beim Jugend-Event?”, schreibt er dazu. Ihm liegt offenbar immer noch am Herzen mit der Umwandlung des America’s Cups die “Facebook-Generation” zu erreichen.

Die Foiler Bilder stammen aus Manly im australischen New South Wales. Möglicherweise handelt es sich um einen O’pen BIC, der mit einem Foil Set von den Glide Free Designern, die auch schon den Laser mit Tragflächen ausgestattet haben. Sie kündigten vor einem Jahr Tests für den O’pen BIC an. Die ersten Versuche im Video oben sehen aber noch sehr holprig aus.

Alternativ experimentieren immer mehr leichte Jollenklassen mit dem Fliegen. Beim Laser funktioniert es einigermaßen, aber die Technik setzt sich wegen des eher hohen Preises schwer durch.

Ganz aktuell: RS Aero auf Flügeln:



Laser Foiling in Bermuda: