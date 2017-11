Mini Transat: Dem möglichen Hurrikan ausweichen – 80 Einhand-Segler über den Teich

Die Minis sind wieder los. Nun kämpfen sie sich über den Atlantik. Sie müssen einem drohenden Hurrikan aus dem Weg gehen. Jörg Riechers peilt weiterhin das Podium an.

Der entscheidende Abschnitt der diesjährigen Mini-Transat-Regatta ist in Las Palmas auf Gran Canaria gestartet. 80 Einhand-Piloten nehmen das Wagnis auf sich und versuchen, auf der zweiten Etappe St Lucia in der Karibik zu erreichen.

Darunter ist auch wieder Jörg Riechers, der trotz der ersten schwierigen Flauten-Etappe von La Rochelle nach Las Palmas immer noch gute Chancen hat, das Podium zu erreichen. Er geht mit einem Rückstand von gut drei Stunden ins Rennen und hofft für seinen neuen “Lilienthal” auf eine ordentliche Backstagbrise.

Dabei segelte der Plattbug teilweise fast zwei Knoten schneller als die Konkurrenz. Vor dem Wind bei Flaute, kam der Hamburger aber schlecht in Fahrt. Er musste seine Konstruktion zu hoch anspitzen und erreichte geringere VMG-Werte.

Diese Schwäche ergibt sich aus der ursprünglich auf einen Foiler ausgelegten Form. Nach der Entscheidung gegen die kompliziert zu trimmenden Tragflächen wurden die Schwertkästen schon versetzt. Aber eine weitere Anpassung hätte das Potenzial noch besser ausgeschöpft. So muss Riechers auf Wind hoffen, der seiner “Lilienthal” schmecken. Nach den ersten Stunden geht er auf Rang acht mit 1,1 Meilen Rückstand in die erste Nacht.

Favorit Ian Lipinsky erwartet für die Atlantik-Passage allerdings nicht viel Wind. Er sagt, die Passatwinde seien nicht sehr stabil ausgebildet und er erwartet eine langsame, komplizierte Überfahrt.

Zudem hat die Wettfahrtleitung einen Umweg von gut einem Tag beschlossen, um einem Starkwind-Gebiet im Norden auszuweichen. Sie reagierte mit einem erzwungenen Abstecher zu den Kapverden auf die Vorhersagen, die zu 20 Prozent sogar einen Hurrikan für möglich halten. Die Insel Sano Antao muss gerundet werden, und dadurch segeln die Minis dem harten Wetter im Norden davon. Ursprünglich hätte das Routing einen nördlichen Kurs als den schnellsten errechnet.

Am 05.11.2017 wird dann sogar die Sportreportage über das Rennen berichten. Das ZDF besuchte die deutschen Teilnehmer in Gran Canaria, sendet 1einen 7 Minuten-Beitrag zwischen 17.10-18.00 Uhr und wird auch am 19.11. ein zweites Mal über den Zieleinlauf berichten. Zurzeit werden die Einhand-Piloten in 14 bis 16 Tagen in der Karibik erwartet.