Mini Transat: Jörg Riechers in starker Position – Zahlt sich der Extremschlag aus?

Jörg Riechers hat beim Mini Transat alles auf eine Karte gesetzt. Gut einen Tag vor dem Ziel ist eine Vorentscheidung gefallen. Jetzt könnte sogar noch mehr drin sein.

Der Mann schwimmt nicht gerne mit dem Strom. Sonst wäre er nie auf die Idee gekommen, bei der Vendée Globe teilzunehmen. Verrückt! Als Deutscher hat man solche Pläne nicht. Aber Jörg Riechers war ganz nahe dran mit seinem Mare-Projekt: Mini, Class 40, IMOCA60, ein logischer Weg.

Dann scheiterte er krachend, als eine Teilnahme am Barcelona World Race ganz nahe lag – der IMOCA wurde schon umfangreich für ihn umgebaut. Aber der treue Mare-Sponsor Nikolaus Gelpke “zog die Reißleine” , als sich partout kein Co-Sponsor finden ließ. Sieben Jahre hatte er den Hamburger unterstützt.

Riechers stand vor den Scherben seiner Segel-Karriere. Und jeder andere hätte mit 49 Jahren wohl seine Berufsausrichtung überdacht. Aber der Hamburger ist eben nicht jeder andere. Fast trotzig hielt er an seinem Plan fest, verwurzelte noch mehr in der französischen Seglerszene, feierte jüngst dort sogar Verlobung mit einer Französin und startete einen Neuanfang.

Er organisierte sich mit Jens Kuphal und Robert Stanjek im German Offshore Team, plante und baute in kürzester Zeit in Tunesien einen äußerst konkurrenzfähigen Plattbug-Mini, traf in letzter Minute die Entscheidung auf die geplanten Foils zu verzichten, baute das Boot wieder zurück und prügelt es nun über den Atlantik. Dabei schickt er sich an, sogar den unumstrittenen König der Klasse in Bedrängnis zu bringen: Ian Lipinski.

Riechers liegt gut einen Tag vor dem erwarteten Zieleinlauf der Mini Transat 2017 sensationell auf Rang zwei und kommt dem Führenden immer näher. Dabei hat ihm erneut seine Non-Konformität den Weg zum Erfolg geebnet.

Tage lang lieferte er sich einen Bord-an-Bord-Kampf mit dem Schweizer Simon Koster und merkte schließlich, dass er auf direktem Weg nicht vorbei kommt. Also entschloss er sich zum Extremschlag. Er tauchte am weitesten von der gesamten Flotte Richtung Süden ab, eine Taktik, mit der er schon oft gescheitert ist.

Aber der Mann hat einen Lauf. Beim Zusammentreffen mit Koster nahm er ihm gut 70 Meilen ab. Und der Rückstand zu dem führenden Lipinski ist von 150 auf jetzt nur noch 80 Meilen geschrumpft. In dieser Konstellation sollte Riechers in der Addition mit Etappe eins Gesamtplatz zwei nicht zu nehmen sein. Gut ein Tag ist noch zu segeln und der Deutsche macht weiterhin Boden gut.

Natürlich hat es Riechers geholfen, dass gleich drei direkte Konkurrenten, die auf der ersten Etappe noch vorne waren, von großen technischen Problemen gebremst wurden. Aber auch ihnen wäre es sehr schwer gefallen, bei den vorherrschenden Vorwind-Bedingungen “Lilienthal” in Bedrängnis zu bringen.

Der Etappen-Vierte vom ersten Abschnitt – Riechers wurde Siebter – hat sich inzwischen nach seinem Mastbruch ein Notrigg gebaut und versucht der Strecke in die Karibik noch Herr zu werden. Er hat noch 1000 Kilometer vor sich.

In der Serienklasse segelt Oliver Tessloff auf Rang 20, Lisa Rixgens ist im Mittelfeld von 56 Booten auf Platz 34 platziert und, Andreas Deubel hat nach seinem Boxenstopp mit einem südlichen Kurs wieder 10 Plätze aufgeholt auf Rang 35.

