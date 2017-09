Optimist: Trapez-Segeln am Gardasee – Wie man den Spaß am Opti neu entfacht

Ein Optimist ist nicht immer das spaßigste Sportgerät. Besonders das Ausreiten ist beschwerlich. Ein Vater sorgt mit einer interessanten Lösung für Abwechslung und neuen Spaß.

Was tun, wenn der Sohnemann die Optizeit eher als notwendiges Übel betrachtet, um die Lehrjahre zu überstehen, bis er “richtige” Boote segeln darf? Henri Plettner ist erst 11 Jahre alt, segelt ziemlich gut im Optimisten für den Bayerischen Yacht-Club aber eigentlich am liebsten im Asso-Trapez oder auf anderen, größeren Glitsch-Jollen.

So brauchte er beim Sommercamp des BYC am Gardasee mit gut 25 Kids in drei Gruppen einen kleinen Push, um den Enthusiasmus nicht zu verlieren. Das glaubte jedenfalls Vater Andreas Plettner, unter anderem erfolgreicher Bundesliga-Segler beim BYC. Also tüftelte mit seinem Jungen an einer Trapez-Vorrichtung für das kleine Jüngstenboot.

Es klappte tatsächlich. Der Junge war Feuer und Flamme, und testete am Draht die enormen Gleit-Fähigkeiten des Optimistenauf dem Gardasee. Eine dauerhafte Lösung war es allerdings nicht. Denn für das Training bei Opti-Coach-Legende George Blaschkiewitz musste er dann irgendwann doch wieder auf das Trapez verzichten.