Optimist WM: Auftakt für 281 Segler aus 62 Nationen – Deutsche Stars starten für Costa Rica

Am ersten Tag der Optimist WM in Thailand ist die deutsche Mannschaft noch nicht so gut zurecht gekommen. Dafür punktete ein ehemaliges Teammitglied mit Spitzenplätzen.

Roko Mohr war das Ausnahmetalent des Deutschen Segler Verbandes. Schon mit 11 Jahren wurde er bester Deutscher bei den nationalen Titelkämpfen, zweimal bester Deutscher bei der Optimist-Weltmeisterschaft und Jüngstenmeister im vergangenen Jahr. Nun ist er wieder bei der WM dabei, aber nicht für Deutschland. Was ist passiert?

Der WM Siebte des Vorjahres startet diesmal für Costa Rica. Die Familie mit drei segelnden Brüdern war längere Zeit im Ausland und die Jungs segelten nicht in Deutschland. Roko Mohr ist zwar immer noch Ranglisten-Erster, aber 2017 ging er in Deutschland nicht an den Start.

Ein Elternteil ist im Besitz eines Passes aus Costa Rica, und so gehen nun Roko wie auch der zwei Jahr jüngere Bruder Mic für den kleinen Staat in Mittelamerika an den Start. Zusammen mit Bruder Bo bilden sie sogar das Winner Team Costa Rica, das mit den dänischen Winner-Optis ausgerüstet wird.

Am ersten Tag der WM beim Royal Varuna Yacht Club in Pattaya ist dabei Mic Mohr am besten gestartet. Bei der in vier Gruppen aufgeteilten Flotte von 281 Seglern aus 62 Nationen gelangen ihm die Plätze 9/1 und er liegt auf Rang fünf. Bruder Roko muss vorerst mit dem 92. Platz vorlieb nehmen.

Das deutsche Team rangiert auf den Plätzen 24. (Julian Sensch), 44. (Mewes Wieduwild), 56. (Luca Jost), 73. (Kristian Lenkmann) und 168. (Anna Barth). In Führung liegt der Holländer Olivier Jaquet nach zwei Siegen. Aber besonders die Chinesen sitzen ihm im Nacken mit drei Seglern unter den Top Sechs.

