Seeunfall: Lehren aus dem Unglück einer Charteryacht vor Warnemünde

Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) hat den Abschlussbericht zu einem Todesfall vor Warnemünde veröffentlicht. Eine Charter-Crew schaffte es nicht, ihren Mitsegler an Bord zu holen.

Das Unglück passierte im September 2015. Die 56 Jahre alte “Desdemona”, die von der vierköpfigen Crew bei Klassik-Yachtcharter gemietet worden war, hielt nach einem Törn vom Starthafen Gedser aus auf die Hafeneinfahrt von Warnemünde zu. Es wehte mit 3 bis 4 Windstärken aus West, die Wellenhöhe soll ein Meter betragen haben.

Einer der erfahrenen beiden Skipper klarierte am Bug der 11,78 Meter langen Yacht die Fock für das Hafenmanöver, als das Schiff durch eine besonders hohen Welle stark überholte.

Dabei ging einer der Mitsegler, der sich im Mastbereich aufhielt, um beim Bergemanöver helfen zu können, über Bord. Er konnte sich noch kurz an der Bordwand festhalten. Aber als ihm der Skipper die rettend Hand reichen wollte, war dessen Kraft schon erschöpft. Er rutschte ab.

Rettungsleine nicht am Schiff befestigt

Unter Motor drehte “Desdemona” einen Kreis auf den Verunglückten zu, und es gelang sogar, ihm eine Leine zuzuwerfen. Er schlang sie sich um Arm und Oberköper, aber als er daran zog, stellte sich heraus, dass sie nicht am Schiff befestigt war. Ein tragischer Fehler, der wohl auf Hektik oder Unerfahrenheit zurückzuführen war.

Die beiden Brüder, die sich jeweils das Skipper-Amt teilten, sind erfahrene Segler. Die beiden Gäste dagegen hatten wenig Übung im Umgang auf dem Schiff, wenn auch das Unfallopfer ein Motorboot an der griechischen Küste besaß.

Auch der zweite Rettungsversuch mit dem Wurf eines Rettungskragens ging schief. Der Schwimmköper erreichte den im Wasser treibenden Mann nicht, weil die Leine nicht ordnungsgemäß abrollte. Das BSU stellte fest, “dass zumindest bei der Art und Weise der Montage der Seiltrommel selbst nach dem Unfallereignis nicht genügend darauf geachtet

wurde, dass ein für das Abwickeln der Leine erforderliches freies Drehen der

Trommel gewährleistet ist.”

Keine Rettungsweste

Kurz danach wurde der 42-Jährige im immerhin etwa 16 Grad warmen Wasser überraschend schnell nach wenigen Minuten bewusstlos. Ein Pathologe stellte bei der Obduktion fest, dass eine Vorerkrankung des Herzens eine Rolle gespielt haben könnte. Das Fatale dabei: Das Opfer trug, wie die ganze Crew, keine Rettungsweste.

Das BSU stellt fest, “dass eine sehr große Wahrscheinlichkeit besteht, dass es nicht zu dem tödlichen Unfall gekommen wäre, wenn das Unfallopfer eine Rettungsweste getragen hätte und an Bord mit einer Sicherheitsleine gesichert gewesen wäre.”

Außerdem habe Hektik eine große Rolle bei den gescheiterten Rettungsmaßnahmen gespielt. Dazu sagt das BSU: “Außer einer fundierten Ausbildung und fortwährendem

Training gibt es kaum Möglichkeiten, das der menschlichen Natur wesenseigene Verfallen in Hektik in einem emotionalen Ausnahmezustand zu verringern.”

Tragepflicht für Westen

So ist es offenbar für die Ermittler schwer, allgemeingültige Schlüsse aus dem Unfall zu ziehen. Aber für sie gerät die in Deutschland nicht vorhandene Ausrüstungspflicht für Rettungsmittel auf privat genutzten Sportbooten in den Fokus. “Es existiert keine Tragepflicht für Rettungswesten auf rein privat genutzten Sportbooten im Seebereich.”

Deshalb kommen sie zu dem Ergebnis: “Aus Gründen der Sicherheit sollte daher für alle Sportboote, die auf den Seeschifffahrtsstraßen und im deutschen Küstenmeer verkehren, unabhängig von ihrer Größe und ihrer rechtlichen Einordnung, im Hinblick auf Rettungswesten sowohl eine Ausrüstungs- als auch eine Tragepflicht gesetzlich geregelt werden.”

Dabei verweisen sie auf die Gurtpflicht im Straßenverkehr, die vor ihrer Einführung auf heftigen Widerstand stieß. “Heute wird sie als Selbstverständlichkeit von der weit überwiegenden Mehrheit der Verkehrsteilnehmer beachtet.”

So konstatiert das BSU: “Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung empfiehlt dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), die rechtlichen Möglichkeiten der Einführung einer Pflicht zum Tragen von Rettungswesten auf Seesportbooten zu prüfen.”

Link zum 32-seitigen BSU Bericht