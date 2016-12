Vendée Globe: Thomson mit Problemen – Japaner hat nach Mastbruch aufgegeben

Bei der Vendée Globe ist am Wochenende viel passiert. Stürme haben zu zahlreichen Schäden und einem Rennabbruch geführt. Alex Thomson hat sehr viel Boden verloren.

“Hugo Boss” ist am Wochenende unter die Räder von “Banque Populaire” geraten. Vor zwei Tagen lag Armel Le Cleac’h noch nahezu gleichauf, nun ist er über 100 Meilen weit weggezogen. Dabei scheint diesmal das gebrochene Foil auf “Hugo Boss” eine größere Rolle gespielt zu haben.

Kurz nach einer Linksdrehung gen Westen frischte der Wind am Samstag auf und offenbar war das genau der sogenannte Cross-Over, bei dem die Tragfläche des Franzosen funktionierte und Thomson nicht mehr die gleiche Tiefe halten konnte.

“Ich bin sehr müde”, sagt der Brite. “Es war sehr böig und sehr windig. Es ist sehr feucht im Boot und die Lebensbedingungen sind nicht gerade toll. Aber die nächste Front soll einen wärmeren, stabileren Nordwind bringen und dann kann ich mich etwas ausruhen.

Es ist praktisch unmöglich, den Speed von Armel zu halten. Auf dem einen Bug bin ich jetzt erheblich langsamer. Ich versuche mein eigenes Spiel zu spielen und mir nicht zu große Sorgen über Armel zu machen. Er kann andere Winkel steuern. Ich glaube, dass ich das Boot zu hart pusche, wenn ich versuche, seinen Speed zu halten.”

Die Flotte im Sturm

Die Gegner hinter dem Führungsduo haben mit substanzielleren Problemen zu kämpfen. Zwei heftige Stürme fegen über die Flotte hinweg. Der Brite Conrad Colman ist südlich von Afrika erwischt worden und dokumentiert eindrucksvoll, wie es ihn auf die Seite gelegt hat:

Brutaler ist es für den Japaner Kojiro Shiraishi gelaufen, der mit einem Mastbruch aufgegeben hat. In der Nacht hatte der Wind auf bis zu 40 Knoten aufgefrischt und Shiraishi segelt mit kleiner Fock und drei Reffs im Groß, als der Mast über der zweiten Saling abknickte. Er konnte danach in den Mast klettern und die gebrochenen Teile bergen. Nun ist er auf dem Weg nach Kapstadt.

Schwierig waren die vergangenen Tage auch für den fünftplazierten Jérémie Beyou mit seiner “Maître CoQ”. Bei 30 Knoten Wind kam sein Großsegel von oben. Das Fallenschloss am Topp war gebrochen. Beyou steuerte nach Norden in den Wind- und Wellenschatten der kleinen französischen Inselgruppe Sankt Paul und Amsterdam und ihm gelang es, mit einem Ersatzteil den Schaden zu beheben und das segel wieder zu setzen. Es ist zwar ein einer Stelle eingerissen, aber Beyou glaubt, auch diese Reparatur schaffen zu können, wenn er wieder bei Kräften ist. Er hat nun wieder Speed aufgenommen, aber Paul Meilhat (“SMA”) , mit dem er seit Tagen Seite an Seite segelt, liegt nun 250 Meilen voraus.

Peinlicher Fehler

Nutznießer hätte unter anderem Jean-Pierre Dick sein können, der auf Rang sieben liegt. Doch der ursprüngliche Mitfavorit mit seinem Foiler “St. Michel Virbac”, der in der ersten Woche des Rennens noch in Führung lag, aber seit einem Taktik-Fehler bei Madeira den Anschluss verlor, hat einen peinlichen Fauxpas begangen.

Er passierte die virtuelle südlche Eisgrenze und musste wieder zurücksegeln. Offenbar hat er ein Kurs-Update nicht mitbekommen. Acht Stunden verlor er durch das folgende Manöver. Jean Le Cam macht sich im Video über den Fehler lustig:

