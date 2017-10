Volvo Ocean Race: Schreckmomente beim Etappenstart – Penalties für Brunel und Mapfre

Das Volvo Ocean Race ist spektakulär vor Alicante gestartet. Die Übertragung auf dem Rundkurs vor der spanischen Küste macht Lust auf mehr. An einer Stelle wurde es richtig haarig.

“Aus dem Weg, aus dem Weg!!” Auf “Turn The Tide” wird es richtig laut. Skipperin Dee Caffari schreit, damit das Groß gefiert wird. Sie kann sonst nicht abfallen und würde in das Zuschauer-Schiff knallen. In Lee droht auch noch “Scallywag” die Lücke zuzumachen. Auch Skipper David Witt wird richtig laut. Das kann hier richtig böse ins Auge gehen können. Das kann ein frühes Ende der Kampagne bedeuten.

Vollbesetzte Zuschauerboote fahren wild durcheinander. Nach der Rundung des letzten Kurs-Tores scheint für die VO65 plötzlich kein Weg mehr durch die Flotte zu führen. Ein schweres Versäumnis der Organisatoren. Die Zuschauer jubeln über so viel Nähe zu den Yachten, die Segler fluchen in panischer Stimmlage.

Die geistesgegenwärtigen Ausweichmanöver sind schließlich doch erfolgreich. Alle kommen mit dem Schrecken davon. Und so wird der Vorfall eine kleine Episode des Segel-Marathons bleiben. Sie zeigt aber, an wie viel haarigen Momenten eine Um-die-Welt-Regatta für die Teams scheitern kann.





Knapp wurde es auch zwischen den Spitzenbooten. Die Situation kurz vor einer Tonnenrundung zeigt, wie sehr die Skipper mit dem Messer zwischen den Zähnen segeln. Dongfeng zwingt mit Vorfahrt Brunel zur Halse und auch Mapfre muss mit dem Heck durch den Wind drehen. Die Manöver erfolgen so knapp, so spät, dass es fast zur Kollision zwischen den Yachten kommt. Schiedsrichter auf dem Wasser verhängen schließlich Drehungsstrafen gegen Becking und Martinez. Und sie reihen sich erst einmal am Ende des Feldes wieder ein.

Doppel-Penalty für Brunel und Mapfre an der letzten Marke:

Dort segelt insbesondere das AkzoNobel Team, das in letzter Minute nach einem beispiellosen öffentlich ausgetragenem Streit mit dem Sponsor doch noch vom Skipper Simeon Tienpont geführt wird. Er hatte die Verhandlung vor einem niederländischen Schiedsgericht siegreich geführt und Recht bekommen. Vier Segler aus dem Team traten daraufhin zurück und entsprechend mühsam holperte das holländische Boot mit einem schlechten Start und dazu passenden Manövern über die ersten Meilen des Rundkurses.

Aber das Bild hat sich nach den ersten Meilen der 1450 Meilen kurzen Etappe bis Lissabon extrem geändert. Dongfeng führte zwar die Flotte hinaus auf die offene See Richtung Gibraltar, und hatte gleich die spanischen Top-Favoriten von Mapfre am Heck, aber der Absprung gelang nicht.

Stattdessen segelte vor dem Wind Vestas erstaunlich schnell und auch ausgerechnet AkzoNobel. Nach einem Schlag unter Land haben die Außenseiter die Führung übernommen während sich Mapfre und Dongfeng matchracemäßig an der afrikanischen Küste belauern.

So verlief der Start: Replay der Live-Übertragung:

Race Tracker Volvo Ocean Race