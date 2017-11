Wal-Kollision: Wie Kito de Pavant seine Yacht verlor – Dramatisches Video

Bei den Mirabaud Sailing Video Awards ist noch einmal das unglaubliche Erlebnis von Kito de Pavant bei der Vendée Globe präsent geworden. Das prämierte Video zeigt einen neuen Blickwinkel.

Die Rettung von Kito de Pavant im März 2017 bei den Crozet-Inseln im Southern Ocean gehört zu den dramatischen Momenten des Segeljahres. Zuerst hatte es viele Mutmaßungen gegeben, wie der Kiel-Abriss zustande gekommen ist. Aber dann ergaben die Auswertung der Aufnahmen von Bord der IMOCA “Bastide-Otio”, dass de Pavant tatsächlich mit einem Pottwal kollidiert ist.

Bisher war von einem UFO die Rede, einem Unidentified Floating Object, also einem unbekannten Hindernis im Wasser. Aber eine Kamera hat aufgezeichnet, wie unmittelbar nach der Kollision ein dunkler Wal-Köper aus dem Wasser taucht.

Der Skipper selbst bemerkte den Grund für den Crash nicht. Er kommt erst nach dem Aufprall aus der Kajüte und späht ins Wasser. Da ist der Wal aber schon verschwunden. Die neuen im Film verarbeiteten Aufnahmen zeigen noch einmal aus anderem Blickwinkel das Ereignis, das de Pavant zum Verlassen seiner Yacht zwang.

31 Tage war er auf See und wurde dann im Southern Ocean von dem 110 Meter langen Versorger “Marion Dufresne” gerettet, der sich zufällig in der Nähe befand. Der Bruch der Kielaufhängung hatte auch zur Beschädigung eines großen Bereiches des Rumpfes geführt, und der Wassereinbruch konnte nicht gestoppt werden.

Das Erlebnis macht noch einmal bewusst, welche Gefahren für die immer schneller werdenden Yachten besonders in den schwer zugänglichen Wasserwüsten dieser Erde bestehen. Zurzeit rast gerade Francois Gabart in diesem Seegebiet um die Welt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn er mit über 30 Knoten auf solch ein Hindernis trifft.

Das erste Video nach dem Vorfall:

Kito de Pavant zeigt die Schäden am Kiel: