Segelschulschiff: „Gorch Fock“ wird erst in einem Jahr segeln – Mehr Arbeit ohne Mehrkosten?

Nach eingehenden Untersuchungen sind neue Mängel und Schäden am deutschen Vorzeigesegler festgestellt worden. Offiziere werden nicht vor 2019 ausgebildet.

Es wird wohl noch ein Jahr dauern, bis auf der „Gorch Fock“ wieder die Rahen geentert und die Segel fallen werden. Denn an dem Deutschen Segelschulschiff sind im Rahmen der Sanierungsarbeiten weitere Schäden und Mängel aufgedeckt worden, deren Reparatur und Instandsetzung offenbar als zeitintensiver eingeschätzt wird, als bisher angenommen.

So sind nach Angaben der Marine 80 Prozent der „Außenhaut“ der „Gorch Fock“ so schadhaft, dass der Großsegler damit nicht mehr einsatzfähig wäre. Zudem müssten das Oberdeck (u.a. aus Teakholz), das Zwischendeck und das Deckshaus grundlegend saniert und neu aufgebaut werden.

75 Millionen Euro

Seit Januar 2017 wird die Dreimastbark in Bremerhaven im Schwimmdock der Bredo Werft überholt. 75 Millionen Euro hat das Verteidigungsministerium dafür zur Verfügung gestellt – eine Summe, die unter der Bevölkerung und in Politikerkreisen zunächst heftig diskutiert wurde. Nicht zuletzt, weil mit dem zur Verfügung stehenden Geld ein Schiffsneubau durchaus realistisch wäre und man die Ausbildung der Marineoffiziersanwärter auf dem Traditionssegler als veraltet und nicht mehr zeitgerecht kritisierte.

Dennoch gab Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zum Jahresbeginn grünes Licht für die Instandsetzung der „Gorch Fock“ und entschied zudem, dass die Dreimastbark über das Jahr 2030 hinaus als Ausbildungsschiff dienen soll.

Dass nun mit den neu entdeckten Schäden am Schiff jedoch die Sanierungskosten nicht steigen sollen, gibt zu denken. Wurden die zunächst aufgetretenen Sanierungsarbeiten etwa allzu großzügig veranschlagt? Auch dass Schäden an den Decks erst im Laufe der Sanierung „entdeckt“ werden, erscheint seltsam. Werden solche an sich „sensiblen“ Bereiche nicht sowieso turnusmäßig überprüft?

Ausbildung auf “fremden” Schulschiffen

Der Offiziersnachwuchs der Marine wird jedenfalls seine Ausbildungen unter Segeln erst 2019 wieder auf der „Gorch Fock“ aufnehmen können. Denn nach Wasserung des dann sanierten Großseglers „nicht vor Ende drittes Quartal 2018“, wird sich zunächst die Stammbesetzung mit der Dreimastbark wieder vertraut machen müssen, bevor erste Offiziersanwärter an Bord kommen.

In der Zwischenzeit sucht die Marine für ihre Ausbildung nach einem Ersatz für die „Gorch Fock“. In diesem Jahr waren 110 deutsche Marineoffiziersanwärter auf dem „Gorch-Fock I“-Schwesterschiff „Mircea“ der rumänischen Marine unterwegs, um einen (obligatorischen) Teil ihrer Ausbildung unter Segeln zu verbringen. Welches Schiff im kommenden Jahr als „Trainingsstätte“ für die angehenden Offiziere dienen wird, ist offenbar noch nicht entschieden. Man werte noch die diesjährigen Ausbildungsfahrten aus.

Tipp: André Mayer