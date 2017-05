America’s Cup: Die Live-Übertragung aus Bermuda bei Sky – Schümann kommentiert

• Ab Freitag, 26. Mai überträgt Sky alle Entscheidungen des America’s Cup presented by Louis Vuitton live, insgesamt sind Live-Übertragungen an bis zu 21 Tagen geplant

• Das Louis Vuitton America’s Cup Challenger Playoffs Final und das America’s Cup Match presented by Louis Vuitton ab 10. Juni für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD

• Dreifach-Olympiasieger Jochen Schümann und Oliver Schwall sind als Sky Experten an der Seite von Kommentator Heiko Mallwitz im Einsatz

• Sky für jedermann: Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnieren live dabei sein

Die berühmteste Segelregatta der Welt wird in diesem Jahr komplett im deutschen Fernsehen live übertragen. Ab Freitag, 26. Mai ist Sky live dabei, wenn beim America’s Cup die älteste Trophäe im internationalen Sport zum mittlerweile 35. Mal vergeben wird. Neben Titelverteidiger ORACLE TEAM USA kämpfen auf Bermuda fünf weitere Mannschaften um den 1851 zum ersten Mal vergebenen Pokal.

Insgesamt sind zwischen dem 26. Mai und dem 27. Juni bis zu 21 Live-Übertragungen geplant. Mit Ausnahme der Eröffnung am Freitag (ab 22.00 Uhr) ist der geplante Sendungsbeginn jeweils um 19.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen umfassen zunächst die Louis Vuitton America’s Cup Qualifiers (26.5. bis 31.5. und 2./3.6.) und die Louis Vuitton America’s Cup Challenger Playoffs Semifinals (4.6.und 6.6. bis 8.6.), die jeweils für Abonnenten des Sky Sport Pakets auf Sky Sport HD sowie mit Sky Ticket zu sehen sind.

Das Louis Vuitton America’s Cup Challenger Playoffs Final (10.bis 12.6.) und das America’s Cup Match presented bei Louis Vuitton (17./18.6. sowie vom 24. bis 27.6.), das entscheidende Duell über den Gesamtsieg, werden auf Sky Sport News HD für jedermann frei empfangbar zu sehen sein. Neben der umfangreichen Live-Berichterstattung werden auch mehrere Highlight-Magazine ausgestrahlt.

Heiko Mallwitz ist bei allen Übertragungen als Kommentator im Einsatz. An seiner Seite wird an den meisten Übertragungstagen mit Jochen Schümann der erfolgreichste deutsche Segler aller Zeiten als Experte zu hören sein. Der 62-jährige Berliner gewann 1976, 1988 und 1996 olympisches Gold, 2000 fügte er seiner Sammlung noch eine Silbermedaille hinzu. 1996 wurde er als bislang einziger Deutscher als „Weltsegler des Jahres“ ausgezeichnet und gewann 2003 und 2007 als Sportdirektor des Schweizer Teams Alinghi den America’s Cup bereits zwei Mal.

Als zweiter Experte ist Oliver Schwall mit dabei. Der ehemalige Olympia-Teilnehmer konnte während seiner Laufbahn zahlreiche Bronze-, Silber- und Goldmedaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewinnen. Als Gesellschafter der 2009 gegründeten Konzeptwerft GmbH war er in den vergangenen Jahren unter anderem an der Umsetzung von Segelsport-Projekten wie dem Sailing Team Germany zur Förderung des olympischen und paralympischen Hochleistungssegelsports, der Deutschen Segel-Bundesliga als erster deutscher Vereinswettbewerb sowie der SAILING Champions League als Königsklasse der 14 nationalen Segelligen Europas beteiligt.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch Segelfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 € live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Neben den Übertragungen des America’s Cup sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar. Empfangsdetails zu Sky Sport News HD

Sky Sport News HD ist der erste und einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mit seinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist Sky Sport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse in Deutschland – umfassend und topaktuell. Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen. In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in der Senderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts. Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre Wunschposition in der Senderliste zu programmieren. Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD

