Laser EM: Buhl und Weger demonstrieren Weltklasse – Zweimal Top Fünf in Barcelona

Beim letzten europäischen Saisonhöhepunkt der olympischen Einhand-Disziplinen Laser Standard und Laser Radial haben Philipp Buhl und Svenja Weger die deutschen Ausrufezeichen gesetzt.

Der Weltranglisten-Erste Philipp Buhl segelte bei der Laser-Europameisterschaft im Feld der 113 Starter in der europäischen Wertung auf Platz fünf. Der 27-jährige Steuermann vom Segelclub Alpsee-Immenstadt vergab zwar am letzten Tag die Chance auf einen Podiumsplatz, führt aber weiter die Weltrangliste an und zog eine positive vorläufige Saisonbilanz.

Der Schützling von Trainer Alexander Schlonski sagte: „Ich bin in diesem Jahr bis auf einen ja auch nicht schlechten neunten Platz sehr beständig in den Top Sechs gesegelt, habe bei allen großen Events immer die Medaillenrennen erreicht. Das stimmt mich mit Blick auf mein großes Ziel, Regatten zu dominieren und Titel zu gewinnen, sehr optimistisch. Und das wiederum motiviert mich sehr und macht einfach Spaß!“

Bei den Männern setzte sich im Laser-Standard Doppel-Weltmeister Nick Thompson aus Großbritannien durch. Der Italiener Francesco Marrai und der aktuelle Weltmeister Pavlos Kontides aus Zypern holten Silber und Bronze.

Zurück nach Verletzung

Ihr bestes Saisonergebnis erzielte im ehemaligen Olympiarevier vor Barcelona Svenja Weger vom Potsdamer Yacht-Club. Die 24-jährige Europameisterin von 2014 verpasste die Podiumsplätze als Vierte nur knapp, konnte während der Titelkämpfe mit zwei Tagessiegen der Laser-Radial-Weltelite und auch der seit Jahren dominierenden Olympiasiegerin Marit Bouwmeester aus den Niederlagen mehrfach das Heck zeigen.

Svenja Weger hatte aufgrund einer Schulterverletzung länger pausieren müssen, ist nun aber stärker als zuvor zurück. EM-Gold sicherte sich im Feld der 90 Starterinnen nach elf Wettfahrten Weltmeisterin Marit Bouwmeester vor der olympischen Bronzemedaillen-Gewinnerin Anne-Marie Rindom aus Dänemark und Vasileia Karachaliou aus Griechenland.

DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner freute sich über den gelungenen Einsatz der besten deutschen Laser-Segler: „Das sind erneut großartige Ergebnisse unserer Athleten. Insbesondere Svenja Weger, die nach einer Schulterverletzung lange pausieren musste, ist wieder voll da. Diese Resultate von Philipp und Svenja runden die aus deutscher Sicht sehr erfolgreiche Lasersaison positiv ab.

Es sind schöne Schlussakkorde der Saison 2017 für das gesamte German Sailing Team. Wir werden vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem BMI in starker Weise unterstützt. Es ist gut, dass wir uns dafür so eindrucksvoll wie in diesem Jahr beispielsweise auch bei der Skiff-Europameisterschaft in Kiel mit zwei Teams auf dem Podium bedanken und zeigen können, was aus dieser Unterstützung entsteht. Dafür danken wir auch unseren Seglern und Trainern sehr!“