Mini Transat: Der neue Plattbug-Foiler von Jörg Riechers

Um Jörg Riechers war es nach seinen gescheiterten Vendée-Globe-Plänen still geworden. Nun ist er wieder zurück bei seinen Wurzeln. Er sich bereitet mit einem spannenden, neuen Schiff auf die Mini Transat 2017 vor.

Eigentlich ist die Creme de la Creme der internationalen Mini 6.50-Segler gerade beim Mini en Mai aktiv. 73 Einhandsegler bewegen ihre Schiffchen über einen Parcours vor La Rochelle und wollen sich für die Mini Transat 2017 qualifizieren.

Aber für Jörg Riechers kommt dieser Kräftevergleich noch zu früh. Er hat sein neues Boot gerade zum spanischen Hafen Nautic Graaf bei Barcelona getrailert und will dort die ersten Meilen segeln. Er ist für die Regatta Mare Nostrum rund um die Balearen gemeldet, die in sechs Tagen startet.

Aber bisher haben insgesamt nur vier Skipper ihre Minis gemeldet. Für Riechers geht es darum, sein Geschoss zu testen. Dabei drängt die Zeit, denn der bei der tunesischen Werft Magic Yachts gebaute Plattbug-Rumpf soll mit Foils ausgestattet sein. Und die sind nicht mal eben so in den Griff zu bekommen, wie auch der schweizer Mini-Segler Simon Koster feststellen musste. Er hat seinen radikalen Foiler wieder zurück gebaut auf eine gemäßigtere Konfiguration.

Lipinski ist das Maß der Dinge

Dass Foils nicht unbedingt sein müssen zeigt zurzeit der Franzose Ian Lipinski, der 2015 die Mini Transat bei den Serienbooten gewonnen hatte. Inzwischen ist er auf einen Prototyp umgestiegen, den Plattbug von Dany Beaudart, der immerhin die erste Mini-Transat-Etappe gewonnen hatte aber später ausgefallen war.

Mit diesem Schiff segelt Lipinski zurzeit alles in Grund und Boden und führt auch gerade bei der Mini-en-Mai-Regatta mit 40 Meilen Vorsprung (Tracker, 17 Boote sind schon ausgefallen). Er soll sich durchaus interessiert an der Kampagne von Riechers zeigen, zumal der Deutsche in der Mini-Szene als Segler immer noch einen guten Ruf genießt.

Aber in der persönlichen Aufstellung seiner größten Gegner taucht Riechers nicht auf. Lipinski betont, dass gerade die neuen Prototypen insbesondere wenn sie mit Foils ausgestattet sind extrem viel Segelzeit benötigen, um sie konkurrenzfähig zu machen.

Das zeigt die Leistung des anderen spektakulären Foilers im Feld, Arkema von Quentin Vlamynck. Er ist beim Mini en Mai flott unterwegs auf Platz zwei und drei, hat aber gegen Lipinski keine Chance

Ob Riechers seinen Neubau noch bis zum Mini Transat in Fahrt bringt? Zuzutrauen wäre es ihm.