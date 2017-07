Ultim Trimaran: Gitana lässt 33-Meter-Schönheit zu Wasser – Erste Bilder vom Mastsetzen

Der Traum vom Fliegen über den Wassern bei 40 Knoten und mehr – für Skipper Sebastien Josse und das Gitana Team beginnt ein neues Zeitalter.

Heute Morgen wurde die Schönheit in Vannes/Bretagne, ihrem Geburtsort, zu Wasser gelassen. Kaum im nassen Element, ging es gleich auf Fahrt zum nur wenige Stunden entfernten Lorient. Dort kam der Ultim Trimaran „Gitana 17“ gegen 16 Uhr an. Auf der Mole wartete bereits ein 37 Meter langes Monstrum von einem Karbonmast, der in einer der benachbarten Werfthallen bei Lorima gebaut worden war.

Als der entsprechend große Kran dann endlich anrollte, konnte eine einerseits spektakuläre, wenn auch höchst professionelle Arbeit beginnen: Das Mastsetzen.

Was der Designer Guillaume Verdier sagt:

Unglaublich, aber es dauerte keine Stunde und die Palme ragte in den Himmel, war fest im Trimaran „verankert“.

Die Wanten wurden mit Dyneema einfach festgelascht, dann kurz mit ein paar Mann der Karbonbaum in Stellung gebracht, per Winsch angehoben, rein in den Lümmelbeschlag und… fertig.

Zwischenzeitlich gab Gitana-Skipper Sebastien Josse erste Interviews. Die Essenz seiner Worte, diesmal sogar in Englisch.“Well, tonight I will have one or two drinks. Or perhaps three!“ Na denn Prost – und Gratulation!

Eckdaten:

Gitana 17, Ultim Trimaran Länge: 32 Meter Breite: 23 Meter Verdrängung: 15,5 Tonnen Masthöhe: 37 Meter Segelfläche vor dem Wind: 650 qm Segelfläche am Wind: 450 qm Foils (von Re Fraschini): 2 T-Foils an den Rudern der Schwimmer, zwei L-Foils, 1 Schwert/Derive für den Mittel- Rumpf, 1 T-Foil für das Ruder am Mittelrumpf Architekten: Team Verdier Das anstehende Programm: Erste Trainingsausfahrten schon in Kürze November 2017: Transat Jacques Vabre, zweihand November 2018: Route du Rhum, einhand Herbst 2019: Weltumsegelung einhand bei der ersten Regatta dieser Art für Ultim-Trimarane. Start und Ziel: Brest.