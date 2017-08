Ultim Trimarane: 100 Fuß Offshore Foiler Gitana – Die schnellste “Yacht” der Welt?

Kollege Kunst verfolgte schon die Gehversuche des neuen Gitana-Monsters in Lorient. Nun gibt es die ersten beeindruckenden bewegten Bilder vom 100 Fuß Trimaran.

Das Besondere an der Konfiguration dieser neuesten rasenden Rakete für die ultimative Einhand-Regatta um die Welt im Herbst 2019 ist das eine Foil unter dem Hauptrumpf. Laut Designer Guillaume Verdier soll das die Lösung sein, um das Fliegen auch in den hohen Wellen des Southern Ocean zu ermöglichen. So könne auch der Ultim-Klasse-Tri auch im Einhand-Modus auf Tragflächen gehalten werden.



Das T-Foil unter dem Hauptrumpf soll den Multihull stabiler fliegen lassen, weil dabei auch die Roll-Bewegungen gedämpft werden. Das erhöht zwar den Widerstand aber eben auch die Kontrolle.

Unter dem Leerumpf ist ein L-Foil montiert wie aus dem America’s Cup bekannt. Da hat Verdier viel Erfahrung nach seiner Arbeit für Emirates Team New Zealand. Der Konstrukteur hält einen Speed von etwa 54 Knoten für erreichbar, das Schiff sei aber eher auf einen hohen Durchschnittswert ausgelegt.