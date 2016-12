Vendée Globe Technik: Geheimnis der verschiedenen Foils – Warum “Hugo Boss” so schnell ist

Bei der aktuellen Vendée Globe kommt dem Foil-Design eine große Bedeutung zu. Thomson scheint Vorteile zu haben. Wo die Unterschiede der “Hugo Boss” zu “Banque Populaire” liegen.

Die Entwicklung des Zweikampfes an der Spitze lässt den Schluss zu, dass Alex Thomson klare Vorteile gegenüber Armel Le Cleac’h hat. Seine “Hugo Boss” scheint dem gegnerischen Design überlegen zu sein. Dabei geht es nicht nur darum, wie sehr und wann die Tragflächen beschleunigen, sondern auch, wie wenig sie bei nicht vorteilhaften Bedingungen bremsen.

Wo liegen die Unterschiede der Designs?

Seit die IMOCA-Klasse ihre Regeln für Neubauten geändert hat, mussten die Designer jede Menge Neuland betreten. Dabei war ihr Spielraum eigentlich eingegrenzt, weil zahlreiche One-Design-Elemente festgelegt wurden. Das gilt für die Riggs, also den Flügelmast, aber auch die stählerne Kielfinne. Allein durch diese beiden Details sind die Neubauten schwerer geworden als ihre Vorgänger. Und konventionell konfigurierte Boote wie PRB oder SMA können auch deshalb ordentlich mithalten.

Aber die größte Entwicklung hat im Foil-Bereich stattgefunden. Dabei konkurrieren nun insbesondere die Konstruktionen von “Hugo Boss” und “Banque Populaire” im direkten Vergleich. Der größte Unterschied ist der Austrittswinkel aus dem Rumpf. Die britische Tragfläche führt weniger steil ins Wasser, ist länger und soll mehr nach dem DSS-Prinzip für Auftrieb sorgen.

Das heißt, der gesamte horizontale Schaft hebt das Boot aus dem Wasser, während bei dem System von “Banque Populaire” “Edmond de Rothschild” und auch “St Michel-Virbac” die Last mehr auf dem V-förmigen Ende der Tragfläche ruht.

Vorteil für “Hugo Boss”

Thomson äußerte vor dem Start in Les Sables d’Olonne die Hoffnung, dass seine Konfiguration das Schiff deutlich früher bei geringerem Speed anhebt und er mit Wind von hinten einen tieferen Kurs steuern kann.

Damals täuschte er noch vor, durch den Bruch seines neuen Foils gehandicapt zu sein, weil er auf eines der ersten Entwicklungsgeneration zurückgreifen müsste. Aber längst hat er gezeigt, dass seine Konstruktion offenbar tatsächlich den erhofften Vorteil bringt.

Dabei ist erstaunlich, dass er gerade bei dem leichteren Wind, der gerade vorherrscht, so schnell unterwegs ist. Aber genau in diesem Bereich von 14 bis 15 Knoten Bootspeed kann es sein, dass Thomson schon einen Tragflächen-Effekt auf Backbord-Bug hat, Le Cleac’h dagegen nicht. Etwa ab dieser Geschwindigkeit wird der Vorteil größer als der Bremseffekt durch die zusätzliche Fläche im Wasser.

Das erklärt auch, warum “Hugo Boss” sehr schnell auf dem Bug ohne Foil unterwegs ist. Le Cleac’h kann sein V-förmiges Foil noch nicht gewinnbringend einsetzen. Dafür müsste der Wind stärker wehen, oder der Wind spitzer einfallen. Der Franzose scheint aber vielleicht auch noch nicht alles zu geben, wenn man das Video aus dem Southern Ocean richtig interpretiert.

Thomson hat sogar ein Segel mehr gesetzt, und war mit starker Krängung unterwegs während “Banque Populaire” eher entspannt, den Speed des Gegners gehalten hat. Diese Haltung könnte aus einem Überlegenheitsgefühl erwachsen und ihn dazu bringen, das Gaspedal nicht voll durchzudrücken. Die nächsten Tage werden es zeigen.

Konservativ gedacht

Dabei ist es eigentlich überraschend, dass die Unterschiede bei der Interpretation der neuen Foil-Regel dann doch relativ gering sind. Das hat sicher damit zu tun, dass allein das französische Design-Büro VPLP hinter den Konstruktionen – auch von Hugo Boss – steckt. Die Möglichkeiten sind weitaus größer.

So weist Sébastien Josse in einem Interview vor dem Start darauf hin, dass diesmal noch sehr konservativ gedacht wurde. “Wir stehen erst am Anfang. Nach der Vendée werden andere Winkel mit größeren Tragflächen ausprobiert werden. Dann wird man auch das Rumpfdesign überdenken.”

Diesmal sei man immer noch davon ausgegangen, dass man im Falle eines Problems eben auch ohne Foils segeln kann. Ein falsches Design wäre ein zu großes Risiko gewesen. Aber beim nächsten mal werden sich auch die Rümpfe anpassen.