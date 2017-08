Yachtbau: Replika von Moitessiers „Joshua“ als One Design fürs Golden Globe Race 2022

Sie ist eine Ikone wie ihr längst legendärer Skipper Bernard Moitessier – „Joshua“ war der Traum Zehntausender Hochseesegler. Jetzt wird sie in als One-Design-Klasse wiederauferstehen!

Jetzt mal ganz ehrlich: Welcher Segler war oder ist nicht begeistert von Bernard Moitessier? Von seinen unglaublichen Abenteuern zur See, die der Franzose in den Fünfziger- bis Neunzigerjahren erlebte. Seine epischen Reisen über alle Meere dieser Welt, seine Gedanken über das Leben auf See, sein „Suhlen“ in der Einsamkeit des Einhandseglers… all’ das und noch viel mehr war und ist Inspiration für Zehntausende Segler. Ganz egal, ob sie nun wirklich auf hoher See unterwegs sind oder lieber ihren Laser auf dem Baggersee bewegen – Moitessier war für viele der Anfang einer langen Leidenschaft. Oder zumindest eine Bestätigung dessen, was sie gerade mit einer gewissen Freude tun.

Unvergessen die Abenteuer, die er während der ersten Golden Globe Einhand-Nonstop-Weltregatta (1968/69) – erlebte; seine Hochseeregatta-Premiere, die ihn gleich zur lebenden Legende machte.

Botschaft mit Zwille

Nein, nicht weil er den Weltumseglungstörn erfolgreich beendete, sondern weil Moitessier in Führung liegend auf dem Rückweg mitten im Atlantik abdrehte und erneut vorbei am Kap der Guten Hoffnung in Richtung Pazifik und später nach Tahiti segelte. Auf hoher See schoss er mit seiner berühmten Zwille eine „Nachrichtendose“ an Bord eines vorbeifahrenden Handelsschiffes. Seine Botschaft war simpel: “Ich bin glücklich auf See und deshalb bleibe ich hier. Vielleicht auch um meine Seele zu retten!“

(Ein kurz gefasster Lebenslauf von Moitessier auf Wikipedia)

Moitessier besaß im Laufe seines Lebens (1925 – 1994) drei Yachten, über die er jeweils ausführlich in seinen Büchern berichtete. Die mit Abstand berühmteste war jedoch „Joshua“, auf der Moitessier u.a. das Golden-Globe-Abenteuer bestand. Im Jahre 1961 trat die französische Werft Tarare an Moitessier heran und bat den (mittlerweile zumindest in Frankreich populären) Hochseesegler um den Rat für eine nach seinen Vorstellungen „idealen“ Hochseeyacht aus Stahl (Kunststoff war damals noch nicht im Bootsbau bekannt), die von der Werft später in Serie gebaut werden sollte.

Bernard Moitessiers Original-Aufnahmen seiner “longue Route” – göttlich!

Im Gegenzug baute man ihm zu Materialkosten den Prototypen und überließ ihn dem französischen Abenteurer für seine zukünftigen Reisen und Regatten zur See. 1962 wurde „Joshua“ fertiggestellt – sie segelt bis heute als Hochsee-Ikone in nahezu originalem Zustand.

Die Geister Moitessiers und Joshuas

„Joshua“ wird von vielen Bootskonstrukteuren als Nonplusultra fürs Langfahrtsegeln bezeichnet. Unzählige Neukonstruktionen sind ihrem Riss angelehnt, kaum ein Bootsbauer der Linien und Daten der Yacht nicht in- und auswendig kennt.

Wie sehr die Geister Moitessiers und seiner „Joshua“ bis in unsere heutige Zeit strahlen, zeigt eine Ankündigung aus England. Zum 49.Jahrestag von Moitessiers Start zum Golden Globe Race 1968 gaben heute die Organisatoren des Golden Globe Race 2018 (GGR18) bekannt, dass sie für die nächste Auflage des wiederaufgelegten Rennens im Jahre 2022 eine neue One-Design-Klasse einführen wollen. Während die „normalen“ Teilnehmer des Golden Globe Races eher darum bemüht sein werden, die Zeit von Robin Knox-Johnston auf „Suhaili“, dem Sieger der ersten Golden Globe-Ausgabe (nachdem Moitessier in die Südsee abgedreht hatte) zu unterbieten, soll mit der neuen Einheitsklasse vor allem Moitessiers ungleich schnellerer Fahrt nachgeeifert werden.

Man ahnt es schon: die neue One-Design-Klasse wird Joshua GGOD heißen, der Original-„Joshua“ ziemlich originalgetreu nachgebaut sein (ebenfalls aus Stahl) und in einer gesonderten Startgruppe etwa drei Wochen nach den 20 (gar nicht so) normalen, kleineren „Suhaili“- Yachten auf See gehen.

Stahlschiff im “Back-to-the-roots”-Stil

Derzeit wird in in der Türkei bei Asboat Yacht Builder in Izmir die erste Joshua-Replik gebaut; sie soll bis nächstes Jahr, wenn das Golden Globe 2018 startet, fertiggestellt sein um die „Konkurrenten“ der Suhaili-Klasse standesgemäß zu verabschieden.

Die Joshua-Klasse wird aus 5-8 mm starken, lasergeschnittenen Stahlplatten gebaut. Die Yacht soll im Handling einfach sein, robust (fünf Schotts) und vor allem sicher über die Meere segeln. Die zukünftigen Joshua-One-Design-Eigner werden (zumindest beim Golden Globe Race 2022) mit einer Verbeugung vor Moitessier mit dessen selbst erdachtem Selbststeuerungssystem aus „Windschaufeln“ ausgestattet sein. Andere Autopiloten sind nicht erlaubt.

Von der „Joshua“ One Design-Yacht werden (nach heutigem Kenntnisstand) vorerst nur zehn Exemplare gebaut. Dies ist auch die Höchstzahl „Joshuas“, die 2022 beim GGR an den Start gehen werden.

Die Kosten für eine Joshua inkl. der Teilnahme beim Golden Globe Race 2022 werden mit ca. 230.000 Euro beziffert.

Aufträge werden ab sofort entgegen genommen. Die ersten Joshua One Design-Yachten werden großzügig rabattiert. Mehr Informationen

Ausführliche technische Info zum Joshua One Design hier

Joshua Golden Globe One Design Class Lüa: 14,00 m (mit Spriet) Rumpflänge: 12, 40 m LWL: 10, 25 m Breite: 3,25 m Tiefgang: 1,62 m Verdrängung: 15 Tonnen