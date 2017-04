Stellenausschreibung: Blankeneser Segel-Club sucht Jugend-Koordinator und Trainer

Der renommierte Blankeneser Segel-Club, einer der größten im Lande, stellt einen Trainer ein, der sich insbesondere um die Jugendgruppe kümmern soll.

Stellen-Ausschreibung

Jugend-Koordinator und Trainer m/w

Der Blankeneser Segel-Club (BSC) ist der erste Segelclub mit direktem Sitz an der Elbe und zählt heute zu den ältesten Segelclubs in Deutschland. Mit etwa 850 Mitgliedern gehört der BSC zu den 10 größten Segel-Clubs im Land. Der Verein freut sich über etwa 125 Jugendliche in seinen Reihen, von denen sich die Aktiven auf diverse Optis, 8 Piraten, 10 Laser und 3 Fevas verteilen.

In diesen Klassen suchen sie ihr Glück entweder beim Rennen um die Tonnen oder sie fahren rüber in die Kirschen bzw. längs de Küst. Beides ist im BSC möglich und diese Breite macht den Verein mit seinem schönen schwimmenden Clubhaus in Blankenese aus.

Wir suchen zur Organisation unserer diversen Jugend-Segelgruppen und auch zum Training unsere BSC-Jugend nachmittags eine festangestellte Kraft idealerweise auf Halbtagsbasis.

Die Idealbesetzung für diese Stelle…

ist ein sicheres organisatorisches und kommunikatives Talent im Büro und im Herzen und nutzt alle relevanten Tools unserer Zeit zur Organisation unserer Jugendarbeit (MS Office, Facebook, Goolge.docs, unser CMS für Homepage-Aktualisierungen)

hat einen Trainerschein, einen Sportbootführerschein und einen Autoführerschein mit Lizenz zum Hängerziehen

hat nachgewiesene Regattaerfahrung

ist ein serviceorientierter Kontaktpunkt zur Außenwelt, pflegt die kommunikative Leichtigkeit, die es hierzu braucht

holt alle Beteiligten an der Jugendarbeit (Trainer, Eltern, Jugendliche, Vorstand) mit regelmäßigen Updates zum Stand der Jugendarbeit ins Boot, so dass Klarheit herrscht, was ansteht

organisiert die Fahrten zu auswärtigen Regatten und die jährlichen Segelfreizeiten und nimmt an diesen teilweise auch teil.

versteht sich gut mir Brar Braren, unserem Bootsmann, der unsere Werft im BSC-Bootshaus am Blankeneser Elbstrand unter sich hat, und mit Kathrin Dierks bei uns im Sekretariat

arbeitet nachmittags

weiß, dass ein Verein mit vielen Mitgliedern und einem ehrenamtlichen Vorstand anders funktioniert als eine Firma.Wir bieten, natürlich neben der Vergütung, einen weitgehend frei organisierten Job in nettem Umfeld, in Blankenese am Strand gelegen, nebst Dienstschlauchboot. Wer hat das schon?Wer sich hierin wiederfindet, den sollten wir in kennenlernen. Bewirb’ Dich bei uns im BSC, damit wir in einem persönlichen Gespräch die beiderseitigen Anforderungen und Wünsche aneinanderhalten können. Kontakt: Blankeneser Segel‐Club e.V.

Frau Kathrin Dierks

Jollenhafen Blankenese

22587 Hamburg

Einladung-in-de-BSC©gmx.de Blankeneser Segel-Club Website