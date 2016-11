Video: Saisonrückblick „Sailingteam Imagine“ – klasse Bilder von den Greifswalder Könnern

Die jungen Segler aus Greifswald mischen auf ihrer X-41 schon seit Jahren die deutsche Offshore-Szene auf. Beeindruckendes Video von einer tollen Saison.

Das „Sailingteam Imagine“ ist eine der derzeit engagiertesten deutschen Offshore-Crews. Seit 2009 nehmen die meist jungen, 10-11 Teamsegler (Altersdurchschnitt unter 30 Jahren) an nationalen und internationalen Regatten auf der „Imagine“ teil. Vorwiegend setzt sich die Crew aus Greifswalder Seglern zusammen.

Mit ihrer X 41 (12,35 m x 3,64 m) haben die „Imagine“-Segler nach eigenem Bekunden „ein hervorragendes One-Design-Regattaboot“, das sich sowohl für Up and Down-Regatten und Langstrecken-Offshore-Rennen (100 qm am Wind) als auch als Cruiser-Racer (10 Schlafplätze) eignet.

Ihre Bilanz in diesem Jahr kann sich durchaus „sehen lassen: Nordseewoche, Rund Skagen, Rund Seeland jeweils Platz 1; Rund Rügen Platz 2. Bei der Farr WM in Bastad, Schweden schafften die „Youngster“ einen hervorragenden sechsten Rang – „best of the rest“!

Doch die Herr- und Frauschaften können nicht nur segeln. Auch für die Dokumentation ihrer Regatta-Erfolge auf Video haben sie ein überaus „glückliches Händchen“. Das zeigt mehr als eindrucksvoll ihr Rückblick auf die vergangene Offshore-Segelsaison: Tolle Stimmung, faszinierende Eindrücke von den langen Schlägen und überhaupt macht das alles Lust auf Meer! Wann geht endlich die Saison 2017 los?

